В России допустили отказ Европы от ставки на Зеленского

Сенатор Карасин: Ставка на Зеленского может отойти в Европе на второй план

Военная ставка на президента Украины Владимира Зеленского в Европе может отойти на второй план. Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Григорий Карасин.

«Складывается впечатление, что параноидальная военно-политическая ставка на Зеленского может быстро отойти на второй план. Вашингтон инициативно изменил политический климат и настроения не только в западном полушарии, но и в Европе», — написал он.

Сенатор отметил, что президент США Дональд Трамп операцией в Венесуэле задал мировому сообществу «задачу повышенной сложности». По его словам, все поставлены перед выбором: строить отношения в соответствии с принципами международного права или полагаться исключительно на «силу, хитрость и нахрапистость».

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Гренландия уже сделала свой выбор после заявлений США. Так он прокомментировал заявление замглавы администрации США Стивена Миллера, усомнившегося в правомочности контроля Дании над территорией Гренландии.