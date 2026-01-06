Реклама

Россия
13:55, 6 января 2026Россия

В России допустили отказ Европы от ставки на Зеленского

Сенатор Карасин: Ставка на Зеленского может отойти в Европе на второй план
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Danylo Antoniuk / AP

Военная ставка на президента Украины Владимира Зеленского в Европе может отойти на второй план. Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Григорий Карасин.

«Складывается впечатление, что параноидальная военно-политическая ставка на Зеленского может быстро отойти на второй план. Вашингтон инициативно изменил политический климат и настроения не только в западном полушарии, но и в Европе», — написал он.

Сенатор отметил, что президент США Дональд Трамп операцией в Венесуэле задал мировому сообществу «задачу повышенной сложности». По его словам, все поставлены перед выбором: строить отношения в соответствии с принципами международного права или полагаться исключительно на «силу, хитрость и нахрапистость».

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Гренландия уже сделала свой выбор после заявлений США. Так он прокомментировал заявление замглавы администрации США Стивена Миллера, усомнившегося в правомочности контроля Дании над территорией Гренландии.

