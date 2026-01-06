Реклама

Орбан прокомментировал просьбу Украины предоставить 800 миллиардов долларов

Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан остался в недоумении из-за просьбы Украины к Западу предоставить ей в течение 10 лет 800 миллиардов долларов на восстановление республики. Об этом передает РИА Новости.

«Украинцы представили новый счет. На этот раз на сумму 800 миллиардов долларов. Именно столько им понадобится в течение следующих 10 лет, чтобы обеспечить функционирование своей страны. Ошеломляющая сумма. Это почти в четыре раза больше годового ВВП Венгрии», — заявил политик.

По словам премьера Венгрии, Брюссель планировал присвоить замороженные активы, принадлежащие России, из-за размера помощи Украине. Он также отметил, что представители государства готовы пересмотреть следующий бюджет ЕС по этой причине. «Украинский гомункул просит есть», — заключил Орбан.

Ранее Виктор Орбан заявил, что страны Европы навредят своим гражданам, если предоставят Украине 800 миллиардов евро. Он отметил, что последствия согласия Европы на условия Киева окажутся жуткими.

