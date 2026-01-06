Оценены шансы нового главного тренера «Спартака» выиграть дебютный матч

Букмекеры оценили шансы Карседо начать в «Спартаке» с победы коэффициентом 1,59

Букмекеры оценили шансы испанского тренера Хуана Карлоса Карседо выиграть первый матч в качестве главного тренера московского «Спартака». Об этом сообщает «РБ Спорт».

Специалист дебютирует у руля красно-белых 1 марта. «Спартак» на выезде сыграет с «Сочи» в 19-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Фаворитом этого противостояния букмекеры считают гостей. На них можно поставить с коэффициентом 1,59.

Успех сочинцев оценивается коэффициентом 5,40. Ничья оценивается коэффициентом 3,95.

Карседо был назначен главным тренером «Спартака» 5 января. Его предыдущим клубом был кипрский «Пафос».