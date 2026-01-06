Помощник Трампа объяснил действия США статусом сверхдержавы

Помощник Трампа Миллер: При Трампе США будут действовать как сверхдержава

США при 45-м и 47-м президенте Дональде Трампе будут действовать как сверхдержава и отстаивать свои интересы в Западном полушарии. Об этом заявил помощник американского лидера по внутренней безопасности Стивен Миллер в интервью CNN.

По его словам, от способности Штатов отстаивать свои интересы без извинений зависит будущее свободного мира. Чиновник также подчеркнул, что Запад начал извиняться за свои действия после Второй мировой войны, «пресмыкаясь, выпрашивая и прибегая к схемам массовых репараций».

«Можно сколько угодно говорить о международных приличиях и всем остальном, однако мы живем в мире, в реальном мире, который управляется силой и мощью. Это железные законы мира, которые существуют с начала времен», — сказал он.

Говоря о Венесуэле, Миллер назвал абсурдом, что Вашингтон позволял стране, находящейся на его «заднем дворе», становиться поставщиком ресурсов для противников Белого дома, а также выступать в качестве актива против США, а не от имени Соединенных Штатов.

Ранее Миллер усомнился в законности контроля Дании над Гренландией. По его словам, для обеспечения безопасности Арктики и защиты интересов НАТО Гренландия должна стать частью США.