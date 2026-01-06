Появились подробности стрельбы в Каракасе

Noticias Caracol: В Каракасе были слышны взрывы и выстрелы, в небе летали дроны

Жительница Каракаса рассказала о недавно произошедшей стрельбе в городе. Подробностями произошедшего она поделилась с Noticias Caracol на условиях анонимности.

По словам собеседницы издания, выстрелы звучали с разных сторон. Помимо этого, в разных районах города были слышны взрывы, добавила она.

«Во многих местах были слышны многочисленные очереди. В небе летали дроны, люди кричали и бежали; они закрывали двери и окна», — рассказала женщина.

О стрельбе в столице Венесуэлы Каракасе стало известно ранее. После этого в центре города началась эвакуация. Сообщалось, что боевые самолеты Венесуэлы вылетели в направлении Каракаса под зенитным огнем.

По данным агентства Agence France-Presse (AFP), в настоящий момент ситуация «находится под контролем».