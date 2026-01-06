Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:02, 6 января 2026Мир

Премьер Британии ушел от ответа на вопрос о США и Гренландии

Премьер Британии Стармер ушел от ответа на вопрос о США и Гренландии
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Carl Court / Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ушел от ответа на вопрос о притязаниях США на Гренландию. Это произошло в ходе пресс-конференции по итогам встречи «коалиции желающих».

Политику задали вопрос, как можно оценивать обязательства США по предоставлению Украине гарантий безопасности на фоне угроз захватить принадлежащую партнеру по НАТО территорию.

«Я очень четко изложил свою позицию и позицию правительства Великобритании. Я ясно дал понять, что отношения между Великобританией и США являются одним из наших приоритетов. У нас самые тесные отношения, особенно по вопросам обороны и безопасности», — сказал он.

Ранее Стармер сообщил, что в 2026 году Великобритания продолжит оказывать давление на Россию. «Мы продолжим оказывать давление на Россию, включая дальнейшие меры в отношении нефтетрейдеров и операторов теневого флота», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев и Запад подписали декларацию о будущем вводе войск на Украину

    «Это наше полушарие». США объявили себя хозяевами половины мира и начали сыпать угрозами на русском

    Банки массово блокируют переводы россиян даже самим себе. Как этого избежать

    Мерц обратился с призывом к Зеленскому

    Союзники Украины сделали заявление о прекращении огня после встречи в Париже

    Уиткофф рассказал о переговорах с BlackRock по Украине

    Макрон захотел провести разговор с Путиным

    Трамп сменил тактику для контроля над Гренландией

    Трамп внезапно начал издавать странные звуки и кривляться во время выступления

    Премьер Британии ушел от ответа на вопрос о США и Гренландии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok