Премьер Британии ушел от ответа на вопрос о США и Гренландии

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ушел от ответа на вопрос о притязаниях США на Гренландию. Это произошло в ходе пресс-конференции по итогам встречи «коалиции желающих».

Политику задали вопрос, как можно оценивать обязательства США по предоставлению Украине гарантий безопасности на фоне угроз захватить принадлежащую партнеру по НАТО территорию.

«Я очень четко изложил свою позицию и позицию правительства Великобритании. Я ясно дал понять, что отношения между Великобританией и США являются одним из наших приоритетов. У нас самые тесные отношения, особенно по вопросам обороны и безопасности», — сказал он.

Ранее Стармер сообщил, что в 2026 году Великобритания продолжит оказывать давление на Россию. «Мы продолжим оказывать давление на Россию, включая дальнейшие меры в отношении нефтетрейдеров и операторов теневого флота», — сказал он.