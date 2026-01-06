Россиянам назвали крайний срок оплаты декабрьских счетов за услуги ЖКХ

Депутат Аксененко: Оплатить услуги ЖКХ за декабрь необходимо до 12 января

Россиянам необходимо оплатить услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) до 12 января, поскольку 10 января выпадает на субботу. Об этом сообщил депутат Госдумы, зампред комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, передает РИА Новости.

«В новом году срок оплаты квитанций за ЖКУ будет перенесен с 10 на 15 число. Однако в первые два месяца 2026 года эти нововведения еще не будут действовать. Произвести оплату за декабрь нужно будет до 12 января, так как 10 число — это суббота. Никакой просрочки за эти дни начисляться не будет», — рассказал он.

При этом парламентарий подчеркнул, что в феврале никаких изменений по срокам оплаты не предусмотрено и счета за январь будет необходимо оплатить до 10 числа.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин напомнил россиянам о возможности получить компенсацию при необоснованном завышении платежей за жилищно-коммунальные услуги. Он объяснил, что плата за содержание жилья и коммунальные услуги не должна превышать размер, установленный тарифом, — он определяется на общем собрании собственников при утверждении договора с управляющей организацией.