Скончался венгерский режиссер и сценарист «Сатанинского танго» Бала Тарр

Венгерский режиссер и сценарист Бела Тарр, создатель семичасовой эпопеи «Сатанинское танго» (международное движение сатанизма внесено в перечень террористов и экстремистов), скончался в возрасте 70 лет. Об этом сообщает издание Barron's.

По данным издания, в ассоциации венгерских кинематографистов рассказали, что режиссер ушел из жизни после продолжительной и тяжелой болезни. Тарр получил мировую известность благодаря мрачным черно-белым фильмам, построенным на долгих и непрерывных планах. Самая известная картина — семичасовая эпопея о крахе коммунизма в Восточной Европе 1994 года «Сатанинское танго».

По словам режиссера, значительное влияние на его творчество оказали работы Антона Чехова, Альфреда Хичкока и Гаса Ван Сента.

9 октября сообщалось, что венгерский писатель Ласло Краснахоркаи, автор нашумевших романов «Меланхолия сопротивления» и «Сатанинское танго», по произведениям которого делал свои работы Тарр, получил Нобелевскую премию по литературе.