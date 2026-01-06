Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
19:37, 6 января 2026Культура

Скончался режиссер и сценарист «Сатанинского танго»

Скончался венгерский режиссер и сценарист «Сатанинского танго» Бала Тарр
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Markus Schreiber / AP

Венгерский режиссер и сценарист Бела Тарр, создатель семичасовой эпопеи «Сатанинское танго» (международное движение сатанизма внесено в перечень террористов и экстремистов), скончался в возрасте 70 лет. Об этом сообщает издание Barron's.

По данным издания, в ассоциации венгерских кинематографистов рассказали, что режиссер ушел из жизни после продолжительной и тяжелой болезни. Тарр получил мировую известность благодаря мрачным черно-белым фильмам, построенным на долгих и непрерывных планах. Самая известная картина — семичасовая эпопея о крахе коммунизма в Восточной Европе 1994 года «Сатанинское танго».

По словам режиссера, значительное влияние на его творчество оказали работы Антона Чехова, Альфреда Хичкока и Гаса Ван Сента.

9 октября сообщалось, что венгерский писатель Ласло Краснахоркаи, автор нашумевших романов «Меланхолия сопротивления» и «Сатанинское танго», по произведениям которого делал свои работы Тарр, получил Нобелевскую премию по литературе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США заявили о почти готовом мирном соглашении по Украине

    «Это наше полушарие». США объявили себя хозяевами половины мира и начали сыпать угрозами на русском

    Банки массово блокируют переводы россиян даже самим себе. Как этого избежать

    Дональд Трамп рассказал о необычном запрете его жены

    В России запретили сухие смеси известного бренда детского питания

    Скончался режиссер и сценарист «Сатанинского танго»

    Раскрыт предоставляющий преимущество Российской армии перед ВСУ фактор

    Пять гранат в черном пакете нашли на западе Москвы

    Трамп назвал единственный подписанный лично Байденом документ

    Российских водителей предупредили о попадании в нервную зону из-за одного штрафа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok