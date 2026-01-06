Реклама

Мир

Стало известно о намеках Трампа за месяц до атаки на Венесуэлу

WSJ: Трамп за месяц до атаки на Венесуэлу говорил о больших изменениях
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press

Зза месяц до вмешательства в Венесуэле президент США Дональд Трамп намекал руководителям американских нефтяных компаний о предстоящих значительных переменах. Об этом сообщает издание Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Примерно за месяц до того, как США задержали венесуэльского лидера Николаса Мадуро, Трамп отправил двоим исполнительным директорам американских нефтяных компаний неопределенное, но привлекательное сообщение: «Готовьтесь». Трамп этим намекнул, что в Венесуэле ожидаются крупные перемены.

Согласно информации источников, близких к изданию, Трамп ограничился одним намеком, не раскрывая подробностей, и не запрашивал мнения исполнительных директоров о возможных инвестированиях в венесуэльские нефтяные месторождения, о чем он заявил публично после атаки.

3 января Вооруженные силы (ВС) США провели военную операцию против Венесуэлы. В Каракасе прогремела серия взрывов, в небе были замечены вертолеты, принадлежащие морской пехоте США. Американские военные нанесли несколько ударов по объектам в Венесуэле, в результате атаки повреждения получил порт Ла-Гуайра — один из крупнейших в стране. Президент республики Николас Мадуро вместе с первой леди Силией Флорес был захвачен и вывезен в Америку.

