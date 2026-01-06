Реклама

Стало известно о пресечении попыток ВСУ накопить средства для контратак у Купянска

МО: ВС РФ пресекают попытки ВСУ накопить средства для контратак у Купянска
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Военнослужащие подразделения российской группировки войск «Запад» пресекают попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) накопить средства для контратак в районе Купянска. Об этом сообщило Минобороны России.

«Несмотря на продолжающиеся попытки противника накопить необходимое количество огневых средств для поддержки контратак штурмовых групп, они оперативно обнаруживаются и уничтожаются расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов», — говорится в публикации.

В Минобороны заявили, что специалисты войск в области беспилотных систем сократили время от обнаружения объекта до его поражения с помощью ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) до нескольких секунд.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России сбили 360 украинских беспилотников самолетного типа за сутки. По данным Минобороны России, над территорией государства также были сбиты две авиабомбы и два снаряда HIMARS.

