01:33, 6 января 2026

Стало известно об экстренном возвращении генсека ООН в США

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Антониу Гутерриш. Фото: Reuters

Официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик заявил, что генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш раньше запланированного возвращается в США. Его слова приводит ТАСС.

Дюжаррик сообщил об экстренном возвращении генсека ООН в Нью-Йорк, где находится штаб-квартира ООН. Известно, что Гутерриш принял это решение на фоне военной операции США против Венесуэлы. Для возвращения в США программу Гутерриша в Лиссабоне сократили.

Ранее в Нью-Йорке прошло первое судебное заседание по делу задержанного в ходе операции США в Венесуэле лидера Боливарианской Республики Николаса Мадуро. Ему предоставили слово: он отрицал свою вину во вменяемых ему преступлениях.

