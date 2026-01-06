Трамп назвал условие для проведения выборов в Венесуэле

Трамп: Выборы в Венесуэле пройдут, когда США исправят страну

Выборы в Венесуэле будут проведены после того, как США «исправят страну». Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC.

«Мы должны исправить страну сначала. Нельзя проводить выборы», — сказал он. При этом Трамп уточнил, что в ближайшие 30 дней в Венесуэле не будет новых выборов.

В этом же интервью Трамп назвал себя ключевой фигурой в управлении латиноамериканской страной после захвата президента Николаса Мадуро. Он также заявил, что США воюют не с Венесуэлой, а «с людьми, которые продают наркотики».