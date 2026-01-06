Трамп озвучил свою позицию по отправке войск в Венесуэлу

Трамп заявил о готовности отправить войска в Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп выразил готовность отправить войска в Венесуэлу. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC News.

«Мы готовы это сделать. Мы предсказывали, что сделаем это, вообще-то», — сказал глава государства.

В то же время он подчеркнул, что США воюют не с Венесуэлой, а «с людьми, которые продают наркотики».

Ранее издание The New York Post написало, что Трамп готов отказаться от ввода войск в Венесуэлу, если вице-президент республики Делси Родригес будет выполнять требования Вашингтона.

