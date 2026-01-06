Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:03, 6 января 2026Мир

Трамп озвучил свою позицию по отправке войск в Венесуэлу

Трамп заявил о готовности отправить войска в Венесуэлу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Bonnie Cash / Pool via CNP / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп выразил готовность отправить войска в Венесуэлу. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC News.

«Мы готовы это сделать. Мы предсказывали, что сделаем это, вообще-то», — сказал глава государства.

В то же время он подчеркнул, что США воюют не с Венесуэлой, а «с людьми, которые продают наркотики».

Ранее издание The New York Post написало, что Трамп готов отказаться от ввода войск в Венесуэлу, если вице-президент республики Делси Родригес будет выполнять требования Вашингтона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Над российским городом прогремели мощные взрывы

    Москва и Киев заключили «атомное перемирие». Что о нем известно

    Александр Пушкин оставил после себя огромные долги. На что великий русский поэт растратил целое состояние

    В российском городе беспилотник ВСУ попал в жилой дом

    Россиянки попытались прикурить у Вечного огня и поплатились

    Трамп заявил об отсутствии договоренностей с окружением Мадуро перед его захватом

    В США назвали нелепыми требования Украины

    Трамп озвучил свою позицию по отправке войск в Венесуэлу

    В США захотели добиться движения флота по всему миру

    Трамп посчитал себя ключевой фигурой в управлении Венесуэлой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok