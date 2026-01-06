В США призвали объявить импичмент Трампу

Конгрессвумен Делэйни призвала объявить импичмент Трампу из-за Венесуэлы

В Соединенных Штатах на фоне атаки на Венесуэлу начали говорить об импичменте главы государства Дональда Трампа. С соответствующим заявлением выступила член Палаты представителей Эйприл МакКлейн Делэйни из штата Мэриленд. Оно опубликовано на сайте конгрессвумен.

По мнению Делэйни, администрация нынешнего лидера США уже не раз действовала без одобрения Конгресса, тем самым нарушая верховенство Конституции и подрывая национальную безопасность. Атака на Венесуэлу, как подчеркивает политик, является лишь последним звеном целой цепочки злоупотреблений Трампа, каждое из которых может расцениваться как основание для отставки. Так, по воле действующего президента США были расформированы федеральные агентства, организованы рейды против иммигрантов и развязана незаконная торговая война. Кроме того, Трамп призвал лишить жизни конгрессменов от Демократической партии, пригрозил военной агрессией Колумбии и покусился на датскую Гренландию, напоминает Делэйни.

«Теперь я считаю, что наша демократическая фракция должна в ближайшее время рассмотреть вопрос об инициировании процедуры импичмента», — заявила она. Отставка Трампа, как полагает конгрессвумен, восстановит баланс ветвей органов власти, положит конец беззаконию и восстановит доверие к правительству.

Операция по задержанию Мадуро и его жены Силии Флорес прошла в субботу, 3 января. Перед этим американские военные нанесли удары по важным объектам как в столице Венесуэлы Каракасе, так и в других регионах страны. Мадуро и его жена будут ожидать начала судебного разбирательства в федеральной тюрьме в Бруклине. Лидеру Венесуэлы может грозить серьезное наказание, вплоть до нескольких пожизненных сроков.