Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:10, 6 января 2026Бывший СССР

Удар «Града» по позициям ВСУ в Запорожской области попал на видео

Минобороны показало удар «Града» по позициям ВСУ в Запорожской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Российский расчет реактивной системы залпового огня «Град» нанес удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Соответствующие кадры в своем Telegram-канале показало Министерство обороны России.

Отмечается, что удар нанесли военнослужащие 35-й армии группировки «Восток». Его целью стали пункт временной дислокации и оборонительные позиции украинских войск.

На опубликованных Минобороны кадрах видно, как в неназванном населенном пункте последовательно происходит множество взрывов.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о хороших темпах наступления российских войск в зоне специальной военной операции. В свою очередь, командующие группировками «Центр» и «Восток» доложили главе государства о взятии под контроль городов Димитрова в Донецкой народной республике и Гуляйполя в Запорожской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дмитриев высказался о решении Гренландии по предложениям США

    Ледник Судного дня начал активное движение в Антарктиде

    Названы старинные яды

    В Москве врачу-самоучке предъявили обвинение после смерти блогерши

    Госдеп США опубликовал угрозу на русском языке

    Москвичей предупредили о 30-сантиметровых сугробах на Рождество

    Над Россией за сутки сбили 360 беспилотников самолетного типа

    Помощник Трампа объяснил действия США статусом сверхдержавы

    В Госдуме высказались о появлении в России продуктов из насекомых

    Тайсон продал свою подписку в соцсетях за 3,3 тысячи долларов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok