Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:44, 6 января 2026Мир

Американский военный рассказал о скорой отставке лидеров трех европейских стран

Уилкерсон: Лидеры Германии, Франции и Британии в 2026 году покинут свои посты
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / Global Look Press

В 2026 году свои посты покинут лидеры трех европейских стран, поддерживающих продолжение украинского конфликта, заявил полковник американских Сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала.

Военный напомнил о результатах опросов в Германии, Франции и Великобритании, где люди выступают против войны с Россией. По словам эксперта, главы этих государств «думают иначе, потому что они связаны с проводимой политикой по рукам и ногам».

«Опросы показывают, что лидеры упомянутых стран в этом году уйдут в отставку, потому что во всех трех государствах, как бы странно это не прозвучало, заработает избирательная система и лишит их власти», — подчеркнул он. Уилкерсон добавил, что продолжение украинского конфликта разрушительно для Европы.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров рассказал, что основная цель Европы — подготовка новой агрессии против России, о чем свидетельствует продолжающаяся поддержка Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о стрельбе рядом с президентским дворцом в Венесуэле

    Ледник Судного дня начал активное движение в Антарктиде

    Названы старинные яды

    В российском регионе после падения беспилотника загорелся промышленный объект

    В США заявили о разгроме НАТО Россией

    Американский военный рассказал о скорой отставке лидеров трех европейских стран

    США выдвинули четыре требования новой главе Венесуэлы

    Российских водителей предупредили о новом штрафе с 9 января

    В США оценили возможности России выиграть конфликт

    В российском городе из-за падения обломка беспилотника погиб человек

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok