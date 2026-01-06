Уилкерсон: Лидеры Германии, Франции и Британии в 2026 году покинут свои посты

В 2026 году свои посты покинут лидеры трех европейских стран, поддерживающих продолжение украинского конфликта, заявил полковник американских Сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала.

Военный напомнил о результатах опросов в Германии, Франции и Великобритании, где люди выступают против войны с Россией. По словам эксперта, главы этих государств «думают иначе, потому что они связаны с проводимой политикой по рукам и ногам».

«Опросы показывают, что лидеры упомянутых стран в этом году уйдут в отставку, потому что во всех трех государствах, как бы странно это не прозвучало, заработает избирательная система и лишит их власти», — подчеркнул он. Уилкерсон добавил, что продолжение украинского конфликта разрушительно для Европы.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров рассказал, что основная цель Европы — подготовка новой агрессии против России, о чем свидетельствует продолжающаяся поддержка Украины.