18:09, 6 января 2026

В Италии раскритиковали грубые слова Зеленского о России

Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Antonio Masiello / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал конфликт с Россией в грубом и хвастливом тоне. Об этом пишет итальянская газета L’ AntiDiplomatico.

«Саммиту в Париже 6 января предшествовали хвастливые заявления главного нацистского путчиста Владимира Зеленского», — сообщили авторы материала.

Прежде в рамках пресс-конференции после встречи с советниками НАТО украинский политик заявил, что в случае неудачи дипломатического плана Киев готов решить конфликт «другим путем».

Ранее Зеленский раскрыл личность организатора «наиболее значимых ударов» по России. Им оказался бригадный генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Денис Килимник.

