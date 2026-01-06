В Италии раскритиковали грубые слова Зеленского о России

L’ AntiDiplomatico: Зеленский грубо высказался о России перед саммитом в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал конфликт с Россией в грубом и хвастливом тоне. Об этом пишет итальянская газета L’ AntiDiplomatico.

«Саммиту в Париже 6 января предшествовали хвастливые заявления главного нацистского путчиста Владимира Зеленского», — сообщили авторы материала.

Прежде в рамках пресс-конференции после встречи с советниками НАТО украинский политик заявил, что в случае неудачи дипломатического плана Киев готов решить конфликт «другим путем».

Ранее Зеленский раскрыл личность организатора «наиболее значимых ударов» по России. Им оказался бригадный генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Денис Килимник.