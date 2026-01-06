В Москве изменили время работы общественного транспорта в рождественскую ночь

Общественный транспорт Москвы в ночь с 6 на 7 января будет работать дольше. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Департамент транспорта столицы.

По данным ведомства, все станции метро и МЦК будут работать до 2 часов ночи, поезда МЦД до 3:00. 143 маршрута наземного транспорта будут работать до 3:30 ночи. В ведомстве напомнили, что парковке в столице остаются бесплатными до 10 января. Эти меры должны помочь пассажирам с удобством добраться до храмов и праздничных мест притяжения.

