Россия
17:03, 6 января 2026Россия

В Москве изменили время работы общественного транспорта в рождественскую ночь

В рождественскую ночь общественный транспорт Москвы будет работать дольше
Владимир Седов
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Общественный транспорт Москвы в ночь с 6 на 7 января будет работать дольше. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Департамент транспорта столицы.

По данным ведомства, все станции метро и МЦК будут работать до 2 часов ночи, поезда МЦД до 3:00. 143 маршрута наземного транспорта будут работать до 3:30 ночи. В ведомстве напомнили, что парковке в столице остаются бесплатными до 10 января. Эти меры должны помочь пассажирам с удобством добраться до храмов и праздничных мест притяжения.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к россиянам с традиционным посланием в преддверии Рождества.

