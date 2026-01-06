Военкор Коц: Каракас мог приказать не бить системами ПВО по американцам

В России жестко отреагировали на слова главы Пентагона Пита Хегсета о якобы «плохой работе» российских систем противовоздушной обороны (ПВО) в Венесуэле. Своим мнением на этот счет поделился военкор Александр Коц.

В статье для «Комсомольской правды» он подчеркнул, что в Каракасе проблема с ПВО была не в технических деталях, а в том, что комплексы не были приведены в боевую готовность по тем или иным причинам. Он не исключил, что власти осознанно дали приказ не бить по американцам.

Отвечая Хегсету, Коц напомнил о крупном провале самих США — среди них он назвал удар беспилотниками по НПЗ Saudi Aramco 14 сентября 2019 года, атаки ракет ВС Ирана на американские базы в Ираке 8 января 2020-го, а также успешный удар по авиабазе Эль-Удейд в Катаре 23 июня прошлого года.

Ранее Хегсет раскрыл число людей, участвовавших в операции по захвату Николаса Мадуро. По его словам, к ней были привлечены 200 человек.