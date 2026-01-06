Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:17, 6 января 2026Россия

В России напомнили о провалах ПВО США после слов Хегсета

Военкор Коц: Каракас мог приказать не бить системами ПВО по американцам
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jacquelyn Martin / AP

В России жестко отреагировали на слова главы Пентагона Пита Хегсета о якобы «плохой работе» российских систем противовоздушной обороны (ПВО) в Венесуэле. Своим мнением на этот счет поделился военкор Александр Коц.

В статье для «Комсомольской правды» он подчеркнул, что в Каракасе проблема с ПВО была не в технических деталях, а в том, что комплексы не были приведены в боевую готовность по тем или иным причинам. Он не исключил, что власти осознанно дали приказ не бить по американцам.

Отвечая Хегсету, Коц напомнил о крупном провале самих США — среди них он назвал удар беспилотниками по НПЗ Saudi Aramco 14 сентября 2019 года, атаки ракет ВС Ирана на американские базы в Ираке 8 января 2020-го, а также успешный удар по авиабазе Эль-Удейд в Катаре 23 июня прошлого года.

Ранее Хегсет раскрыл число людей, участвовавших в операции по захвату Николаса Мадуро. По его словам, к ней были привлечены 200 человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Госдеп США опубликовал угрозу на русском языке

    Ледник Судного дня начал активное движение в Антарктиде

    Названы старинные яды

    В Казахстане возбудили дело в отношении поддержавших удары ВСУ граждан

    Роднина высказалась о наличии дураков в Госдуме

    В России напомнили о провалах ПВО США после слов Хегсета

    В Москве нашли пакет с гранатами

    В Европе оценили последствия претензий США на Гренландию

    Трусова завела Telegram-канал для пятимесячного сына

    Жителей Запорожской области предупредили о возможных провокациях Киева на Рождество

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok