В российском городе из-за падения обломка беспилотника погиб человек

Врио губернатора Королев: В Твери из-за падения обломка БПЛА погиб человек

Врио губернатора Тверской области Виталий Королев сообщил, что из-за падения обломка беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Твери погиб один человек. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона/

Королев заявил, что обломок беспилотника попал в окна одной из квартир девятого этажа многоквартирного дома в Твери, что привело к гибели человека. Жителей соседних квартир эвакуировали.

«На месте работают все оперативные службы. Открытое горение в одной из квартир ликвидировано в 3.45. Из соседней квартиры спасен пострадавший», — сообщил врио губернатора.

Ранее сообщалось, что в Твери дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал в жилой дом. По словам очевидцев, в небе прозвучало примерно пять взрывов, а затем БПЛА поразил девятиэтажное здание.