Мир
03:15, 6 января 2026

В США назвали нелепыми требования Украины

Профессор Миршаймер: Требования Украины на переговорах нереалистичны и нелепы
Марина Совина
Фото: Reuters

Требования Украины на переговорах являются нереалистичными и нелепыми, а текущий кризис в отношениях между США и Европой создает России возможность одержать победу в конфликте. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Дэниелу Дэвису, размещенному на его YouTube-канале.

«Я не могу не рассмеяться, слыша, что американцы хотят предоставить Украине 15-летнюю гарантию безопасности, а украинцы — получить 50-летнюю», — отметил Миршаймер.

Профессор отметил, что из-за нежелания Украины идти на компромисс и разногласий внутри коллективного Запада у Москвы появляется шанс добиться значительных военных успехов.

«Трансатлантические отношения находятся на рекордно низком уровне, как знаем и вы, и я, и, вероятно, они только ухудшатся после поражения в конфликте на Украине», — заключил профессор.

Ранее агентство Reuters назвало вопрос контроля над Запорожской АЭС одним из самых спорных пунктов мирного плана по Украине.

