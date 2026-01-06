Реклама

Трамп заявил о сотрудничестве Родригес с США

Трамп: Исполняющая обязанности главы Венесуэлы Делси Родригес сотрудничает с США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Делси Родригес

Делси Родригес. Фото: Global Look Press

Исполняющая обязанности главы Венесуэлы Делси Родригес сотрудничает с США, заявил президент США Дональд Трамп, пишет ТАСС.

По его словам, она работает с американскими официальными лицами. Глава США отверг предположения о том, что Белый дом контактировал с Родригес до захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Накануне, 5 января, Родригес принесла присягу в качестве временного президента Венесуэлы.

В субботу, 3 января, Вооруженные силы США нанесли авиаудары по объектам в Венесуэле. Затем американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Мадуро вместе с первой леди захвачены и вывезены из страны. Их взяли в плен бойцы подразделения армейского спецназа Delta.

