Россия
07:31, 6 января 2026Россия

Женщина рассказала об угрозах ВСУ обстрелять детей

Жительница Ставок рассказала об угрозах ВСУ обстрелять детей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в поселке Ставки Краснолиманского района в Донецкой народной республике (ДНР) выдвигали угрозы местному жителю о возможности открыть миномётный огонь по детям. Об этом РИА Новости рассказала беженка из поселка, пожелавшая сохранить анонимность.

«Он говорит: "Мне все равно — мне скажут, я буду стрелять, и все"», — заявила она.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская группировка войск «Центр» развивает наступление в сторону границ ДНР. По его словам, после взятия под контроль Красноармейска (украинское название — Покровск) и Димитрова (украинское название — Мирноград) бойцы группировки завершают ликвидацию окруженной там группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ), параллельно продолжая наступление в направлении государственных границ региона.

