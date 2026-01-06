Жительница Ставок рассказала об угрозах ВСУ обстрелять детей

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в поселке Ставки Краснолиманского района в Донецкой народной республике (ДНР) выдвигали угрозы местному жителю о возможности открыть миномётный огонь по детям. Об этом РИА Новости рассказала беженка из поселка, пожелавшая сохранить анонимность.

«Он говорит: "Мне все равно — мне скажут, я буду стрелять, и все"», — заявила она.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская группировка войск «Центр» развивает наступление в сторону границ ДНР. По его словам, после взятия под контроль Красноармейска (украинское название — Покровск) и Димитрова (украинское название — Мирноград) бойцы группировки завершают ликвидацию окруженной там группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ), параллельно продолжая наступление в направлении государственных границ региона.