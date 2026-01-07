Пентагон прокомментировал задержание российского танкера

Хегсет: Блокада подсанкционной венесуэльской нефти остается в силе

Министр обороны США Пит Хегсет заявил о блокаде венесуэльской нефти на фоне задержания российского танкера. Ситуацию он прокомментировал в соцсети X.

Вечером 7 января Европейское командование Вооруженных сил США объявило о задержании танкера Marinera, который шел под российским флагом в Северной Атлантике. «Блокада подсанкционной и незаконной венесуэльской нефти остается в силе», — заявил Хегсет. Глава Пентагона подчеркнул, что подобные действия США будут проводить в любой точке мира.

Поведение Соединенных Штатов уже прокомментировали в России. Депутат Госдумы Андрей Колесник назвал сложившуюся в Северной Атлантике ситуацию опасной и напомнил, что США нарушают международные правила судоходства.

Утром 7 января журналисты The New York Times сообщили, что уже как минимум пять танкеров, оказавшихся у берегов Венесуэлы, сменили флаги на российские. Такая тенденция связана с активностью американского флота, организовавшего морскую блокаду Боливарианской Республики.