Оказавшиеся у берегов Венесуэлы танкеры начали массово менять флаги на российские

NYT: Минимум пять танкеров у берегов Венесуэлы сменили флаг на российский

Уже минимум пять танкеров, оказавшиеся у берегов Венесуэлы, сменили флаги на российские. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Такая тенденция связана с активностью американского флота, организовавшего морскую блокаду Боливарианской республики и открывшего охоту на суда теневого флота.

Первым судном стал танкер Bella 1, сменивший, помимо принадлежности, еще и название на Marinera. Вслед за ним на аналогичный шаг пошел танкер Hyperion. Так же поступил экипаж еще трех кораблей, название которых не называется. Один из этих трех танкеров исчез из венесуэльских вод, несмотря на блокаду.

Ранее газета The Wall Street Journal выяснила, что Россия якобы направила подводную лодку и другие военно-морские силы для сопровождения танкера Marinera. Судно более двух недель пыталось обойти американскую блокаду Венесуэлы, но не смогло загрузиться нефтью. Сейчас, несмотря на то, что судно пустое, Береговая охрана США преследует его в Атлантике, пытаясь пресечь деятельность флота танкеров.