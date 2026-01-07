Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:36, 7 января 2026Мир

Оказавшиеся у берегов Венесуэлы танкеры начали массово менять флаги на российские

NYT: Минимум пять танкеров у берегов Венесуэлы сменили флаг на российский
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Juan Carlos Hernandez / AP

Уже минимум пять танкеров, оказавшиеся у берегов Венесуэлы, сменили флаги на российские. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Такая тенденция связана с активностью американского флота, организовавшего морскую блокаду Боливарианской республики и открывшего охоту на суда теневого флота.

Первым судном стал танкер Bella 1, сменивший, помимо принадлежности, еще и название на Marinera. Вслед за ним на аналогичный шаг пошел танкер Hyperion. Так же поступил экипаж еще трех кораблей, название которых не называется. Один из этих трех танкеров исчез из венесуэльских вод, несмотря на блокаду.

Ранее газета The Wall Street Journal выяснила, что Россия якобы направила подводную лодку и другие военно-морские силы для сопровождения танкера Marinera. Судно более двух недель пыталось обойти американскую блокаду Венесуэлы, но не смогло загрузиться нефтью. Сейчас, несмотря на то, что судно пустое, Береговая охрана США преследует его в Атлантике, пытаясь пресечь деятельность флота танкеров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Захарова описала реакцию дипломатов на действия США в Венесуэле

    ЕС хочет обсудить с Россией гарантии безопасности для Киева. Но есть нюанс

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    В России захотели проводить анализ экономического положения пенсионеров

    В Госдуме рассказали о прибавке к пенсии

    Президент ЦАР высказался о закупке российских вооружений

    Американские компании объединили усилия для покупки зарубежных активов «Лукойла»

    Россиянам назвали страны с безвизовым въездом

    Оказавшиеся у берегов Венесуэлы танкеры начали массово менять флаги на российские

    В украинском городе часть больниц осталась без света

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok