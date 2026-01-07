В Карелии опрокинулась лодка с туристами

В Карелии 6 января опрокинулась лодка с туристами из Санкт-Петербурга

На Онежском озере в Карелии перевернулась лодка с туристами. Об этом говорится в сообщении Западного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) Следственного комитета (СК) России.

Происшествие случилось 6 января 2026 года в акватории Онежского озера Медвежьегорского района в Республике Карелия при оказании платных услуг по перевозке пассажиров. Маломерное судно, на борту которого находились трое туристов из Санкт-Петербурга — две женщины и мужчина, опрокинулось.

Выяснилось, что несчастный случай произошел из-за отрыва троса газа и наезда лодки на кромку береговой линии. «Судоводитель и пассажиры получили телесные повреждения, им показывается необходимая медицинская помощь», — уточнили в МСУТ СК.

По факту случившегося проводится процессуальная проверка по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). «Следователями выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебно-медицинские экспертизы, в рамках которых устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевших», — сообщили в управлении.

