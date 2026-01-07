Футуролог назвал вероятные тренды 2026 года

Футуролог Попов: В 2026 году в тренде будет отказ от смартфонов

В 2026 году усилится тренд на отказ от смартфонов и «цифровые ретриты», считает футуролог Антон Попов. Прогнозом он поделился с «Лентой.ру».

По словам эксперта, время на живое общение за последние 24 года сократилось на 35 процентов. При этом сегодня среднестатистический взрослый человек проводит около 6 часов в день в телефоне, что равно 88 дням или одной четвертой года, указал Попов.

«Страдает социальная жизнь, что ведет к одиночеству. У многих растет тревожность — давление от необходимости быть в курсе событий приводит к страху упущенных возможностей. Несоответствие ожиданий от своей жизни при листании "успешных" картинок в соцсетях ухудшает ментальное здоровье, переизбыток информации приводит к стрессу, а при ежедневном повторении — выгоранию», — перечислил последствия футуролог.

В этой связи люди начинают стремиться к информационному детоксу, так набирает обороны тренд на осознанную простоту в сфере технологий и потребления, рассказал он.

«Все больше людей предпочитают телефоны без излишеств, "глупофоны". Кто-то пытается регулировать сообщения и пачками отписывается от каналов. Кто-то думает о замедлении и практикует живое общение в поле близких по духу людей. Растет спрос на глэмпинги и "фермерские выходные" — жизнь в экопоселениях с натуральным питанием, часто с физическим трудом садовода или доярки, что включает новый опыт для тела, а мозгу дает отдохнуть», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Знакомая отправила 10-летнего ребенка на спортивные сборы без телефонов. Некоторые впервые научились завязывать шнурки, ели по расписанию, занимались физическими нагрузками, играли в шахматы и футбол. Детям понравилось, родители требуют продолжения Антон Попов футуролог

В ближайшем будущем в России появится множество «нецифровых» зон вдали от городов: без Wi-Fi, вышек сотовой связи и камер наблюдения, убежден эксперт.

«Почему привлекает антицифровое поведение? Это как качели или пружина. Когда мы раскачались в одну сторону — предельной степени цифровизации жизни — неизбежно последует обратный ход. Можно считать это антитрендом, который для некоторых еще не очевиден, а другие уже ищут способы цифрового детокса», — заключил Попов.

Ранее офтальмолог Игорь Азнаурян рассказывал, что современный человек проводит перед экранами гаджетов в среднем от 5 до 10 часов в день, и в таких условиях одной из самых распространенных проблем становится цифровое перенапряжение глаз. Он также назвал способы сохранить зрение при постоянной работе за компьютером.

