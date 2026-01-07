Кадыров посоветовал Зеленскому сохранить лицо и не унижаться

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на призыв захватить его как президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, слова президента Украины подтверждают попытки Киева сорвать мирное урегулирование. «Теперь американцев просит помочь, мол, не помогли с вооружением, но хотя бы Рамзана украдите. (...) Сохрани свое лицо и не унижайся», — написал он. Политик отметил, что слова и просьбы Зеленского звучат унизительно.

Ранее Зеленский призвал США высадить десант в Чечне и захватить главу республики, как Вашингтон сделал с Мадуро. Он отметил, что такой шаг со стороны США якобы заставил бы президента России Владимира Путина задуматься.