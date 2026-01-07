Реклама

На Украине возникли перебои с электроснабжением по серьезной причине

На Украине возникли дополнительные перебои с электроснабжением из-за похолодания
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

На Украине возникли дополнительные перебои с электроснабжением из-за резкого похолодания. Об этом заявила премьер-министр страны Юлия Свириденко на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Она отметила, что, по прогнозам, ночью температура опустится до минус 20 градусов, днем — до минус десяти. По ее словам, отключения могут идти вне графиков.

Во Львове минувшей ночью от электроснабжения была отключена часть больниц и весь коммунальный электротранспорт.

Ранее эксперт украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что ситуация с электричеством на Украине до конца зимы не улучшится. По его мнению, в большинстве регионов Украины отключения продолжатся до начала марта.

