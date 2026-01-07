Реклама

На Украине задумались об урегулировании послевоенных выборов

ЦИК Украины разработал предложения по урегулированию послевоенных выборов
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: IMAGO / dts Nachrichtenagentur / Global Look Press

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины одобрила предложения по законодательному урегулированию особенностей организации и проведения послевоенных выборов президента. Об этом говорится на сайте комиссии.

Уточняется, что с 2022 года ЦИК работает над определением потенциальных рисков и проблемных вопросов, которые могут возникнуть при организации послевоенных выборов. Первый пакет мер был подготовлен в сентябре того же года.

Новые предложения могут быть рассмотрены при разработке законопроекта о надлежащей организации и проведении выборов президента Украины и народных депутатов, которые не проводились в связи с введением военного положения, говорится в документе.

Кроме того, председатель ЦИК Олег Диденко отметил, что наработанные предложения должны стать основой для содержательного диалога на уровне парламента с привлечением гражданского общества и всех релевантных государственных институтов, а также вкладом в выполнение евроинтеграционных обязательств Украины.

До этого сам украинский лидер Владимир Зеленский пообещал, что покинет пост главы страны при одном условии. Он также поддержал проведение выборов президента страны с помощью онлайн-платформ.

