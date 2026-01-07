Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:14, 7 января 2026Мир

На Урсулу фон дер Ляйен подали в суд

Евродепутат Де Мази подал в суд на главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Andreas Gora / Keystone Press Agency / Global Look Press

Евродепутат Де Мази подал в суд на главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на текст заявления.

По мнению евродепутата, чиновница нарушила обязательство отвечать на запросы Европарламента, так как не предоставила Де Мази сведения о контактах с оборонными компаниями.

Ранее член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Урсула фон дер Ляйен хочет превратить Евросоюз в четвертый рейх.

До этого стало известно, что Европарламент воздержался от комментариев по поводу ситуации в Венесуэле.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия обратилась к США с требованием после задержания танкера Marinera

    Ледник Судного дня пришел в движение

    «Это наше полушарие». США объявили себя хозяевами половины мира и начали сыпать угрозами на русском

    В российском регионе две семьи с детьми отравились кониной

    Зеленский сделал новое заявление об окончании украинского конфликта

    Украинские военкомы залили газом девочку-подростка

    В США охарактеризовали отношения Трампа с Путиным и Си Цзиньпином

    Кадыров посоветовал Зеленскому сохранить лицо

    Глава МИД Испании рассказал о «наброске идей» по перемирию на Украине

    Названа причина остановки поезда Петербург — Брест

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok