Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
17:49, 7 января 2026Спорт

Назван фаворит на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Букмекеры назвали Сульшера фаворитом на пост тренера «Манчестер Юнайтед»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Букмекеры назвали фаворита на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Sports.

Основным претендентом на вакантный пост в МЮ считают Оле Гуннара Сульшера, который в данный момент находится без работы. Коэффициент на его назначение составляет 3,50.

Другими вероятными кандидатами считаются Даррен Флетчер, который исполняет обязанности главного тренера МЮ, и Гарет Саутгейт, возглавляющий сборную Англии. Коэффициент на то, что тренером МЮ станет Флетчер составляет 3,75, Саутгейт — 6,00.

5 января стало известно, что «Манчестер Юнайтед» уволил португальца Рубена Аморима с поста главного тренера. Он работал с «Манчестер Юнайтед» с осени 2024 года. В предыдущем сезоне АПЛ команда под руководством 40-летнего португальца стала 15-й в АПЛ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Американские военные захватили российский танкер в Атлантике. Как проходила операция?

    ЕС хочет обсудить с Россией гарантии безопасности для Киева. Но есть нюанс

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Минтранс подтвердил захват российского танкера

    В Европе обвинили США в нарушении международного права в ходе операции в Венесуэле

    Назван фаворит на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»

    Стали известны личности погибших при крушении частного вертолета в Пермском крае

    Зеленский призвал США захватить Кадырова как Мадуро

    Пентагон прокомментировал задержание российского танкера

    США задержали еще один танкер

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok