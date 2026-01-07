Реклама

18:12, 7 января 2026Россия

Отец скончавшейся в московской клинике блогерши из Италии рассказал о произошедшем

Олег Давыдов
Николай Бурцев, отец скончавшейся в московской клинике блогерши из Италии Юлии Бурцевой, рассказал о произошедшем. Его комментарий публикует MSK1.RU.

«Мне сообщила старшая дочь о том, что произошло. Сказала, процедура была какая-то в Москве, и у Юли произошел шок. Старшей дочери же позвонили из клиники», — заявил Бурцев. Собеседник добавил, что муж Бурцевой, итальянец Джузеппе, пока не приехал в Россию.

Кроме того, он указал, что не интересовался вопросом возможной компенсации. «Там занимается СК, будут ли что-то выплачивать, я не знаю, мне это неинтересно. Дочери моей больше нет», — добавил Бурцев.

Ранее сообщалось, что следователи предъявили обвинение врачу-самоучке, которая проводила Бурцевой процедуру по увеличению ягодиц. Ей вменили статью 109 («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей») УК РФ.

4 января стало известно, что блогерша впала в кому. Во время процедуры в элитной клинике у нее развился анафилактический шок. Бурцеву экстренно госпитализировали в критическом состоянии, но врачам не удалось ее спасти.

