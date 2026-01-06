Полковник объяснил убийство охраны при похищении Мадуро

Полковник Хлобустов: В президентской охране Мадуро мог работать тайный агент США

В службе охраны похищенного президента Венесуэлы Николаса Мадуро мог действовать тайный американский агент, внедренный для ликвидации некоторых сотрудников службы безопасности. Своей аналитикой о прошедшей операции США в беседе с «МК» поделился историк спецслужб, полковник в отставке Олег Хлобустов.

По его словам, в окружении Мадуро работал информатор ЦРУ, при этом таких людей могло быть несколько. Не стоит забывать о широких возможностях ведения американцами технической разведки, в том числе и по системам связи: электронное прослушивание, контроль радиопереговоров и телефонных разговоров. Прослушка велась и со спутников, и с кораблей группы, которую направили к берегам Венесуэлы, предположил аналитик.

«Мы пока не имеем подробных сведений о произошедшем захвате. Но вполне допустимо предположить, что сотрудники «Дельты» каким-то образом выключили президентскую охрану. Скажем, предварительно была проведена газовая атака», — заявил Хлобустов.

Кроме того, есть еще несколько вариантов тихой атаки, которую могли произвести американцы. Так, например, через прием пищи, кофе или напитки. Спецагент заранее подсыпал или подлил туда нужные препараты, говорит эксперт. Этот вариант развития событий объясним, если в окружении Мадуро существовал определенный сговор.

«Как правило, люди соглашаются за вознаграждение, в результате прямого подкупа, но может быть и идейное неприятие кем-то из ближайшего окружения политики своего руководства», — заключил полковник в отставке.

Ранее венесуэльский министр обороны генерал Владимир Падриньо Лопес заявил, что американские военные хладнокровно убили большую часть охраны, солдат и невинных граждан. Глава оборонного ведомства сообщил, что вице-президент Делси Родригес временно заняла кресло главы государства.