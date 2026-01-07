Появилось видео с места крушения вертолета в российском регионе

В районе базы отдыха в Пермском крае разбился частный двухместный вертолет. Видео с места крушения опубликовал Telegram-канал Ural Mash.
В ролике видно разрушенное судно, лежащее в снегу. Его хвостовая часть отломана.
По данным Baza, на борту находились два брата — они пролетали мимо горнолыжного курорта.
В результате пилот не выжил, сообщал Telegram-канал «112». Позднее ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по региону заявил, что не стало двух человек.
Как сообщает «112», вертолет совершал несанкционированный полет.