Появилось видео с места крушения вертолета в российском регионе

В Пермском крае разбился вертолет, место крушения сняли на видео

В районе базы отдыха в Пермском крае разбился частный двухместный вертолет. Видео с места крушения опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

В ролике видно разрушенное судно, лежащее в снегу. Его хвостовая часть отломана.

По данным Baza, на борту находились два брата — они пролетали мимо горнолыжного курорта.

В результате пилот не выжил, сообщал Telegram-канал «112». Позднее ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по региону заявил, что не стало двух человек.

Как сообщает «112», вертолет совершал несанкционированный полет.

