Премьера Италии высмеяли из-за слов о России и США

Аналитик Саламоне: Мелони смехотворно обвиняет РФ в агрессии и защищает США
Фото: Domenico Cippitelli / Keystone Press Agency / Global Look Press

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выглядит смехотворно, обвиняя Россию в агрессии, но при этом оправдывая действия США. Слова политика высмеял аналитик Джузеппе Саламоне в своем Telegram-канале.

Он обратил внимание на тот факт, что она обвиняла Россию в агрессии, несмотря на расширение НАТО к границам РФ. В то же время премьер назвала атаку США на Венесуэлу и похищение президента Николаса Мадуро «законной самообороной».

«Либо эта женщина невежественна, либо действует недобросовестно. В любом случае она выглядит смехотворно, возможно, как никто другой в истории нашей страны», — подчеркнул эксперт.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес раскритиковал США за атаку на Венесуэлу. «[Испания] не может признать законность военных действий, единственной целью которых является смена правительства другой страны с целью захвата ее природных ресурсов», — сказал он.

