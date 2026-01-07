Реклама

Рианна показала фигуру в белье через четыре месяца после родов

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @badgalriri

Барбадосская певица Рианна показала фигуру в нижнем белье через четыре месяца после рождения ее третьего ребенка. Снимками поп-звезда поделилась в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На опубликованных фото певица позирует в белье своего бренда Savage X Fenty. Рианна примерила черный бюстгальтер с красными цветами, а также красный комплект белья. Отмечается, что новая коллекция посвящена грядущему Дню святого Валентина.

«Прекрасная мамочка. Выглядишь бомбически», «Ты безупречна, словно бриллиант», «Горячая штучка», «Великолепная», — оценили образ Рианны пользователи соцсети. Всего ее публикация собрала больше 31 тысячи комментариев.

Ранее певица похвасталась роскошным украшением в честь рождения третьего ребенка. Тогда на Рианне заметили подвеску с кулоном в виде буквы R, стоимость которой составляет 7950 долларов (663 тысячи рублей).

Барбадосская певица в третий раз стала матерью 13 сентября. У Рианны и рэпера A$AP Rocky появилась на свет дочь, которую пара назвала Рокки Айриш.

