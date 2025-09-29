Ценности
16:15, 29 сентября 2025Ценности

Рианна похвасталась украшением за 663 тысячи в честь рождения третьего ребенка

Певица Рианна похвасталась подвеской за 663 тысячи в честь рождения ребенка
Екатерина Ештокина

Фото: DUTCH / Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images

Барбадосская певица Рианна похвасталась роскошным украшением в честь рождения третьего ребенка, дочери Рокки Айриш (Rocky Irish). На соответствующие кадры, опубликованные в соцсети X, обратило внимание издание People.

На размещенных кадрах знаменитость была запечатлена с ребенком на руках, лежа на больничной кровати. При этом на шею звезды была надета подвеска с кулоном в виде буквы R, стоимость которой составляет 7950 долларов (663 тысячи рублей).

По данным издание, украшение разработал ювелир из Нью-Йорка Ренато Чипулло.

О том, что Рианна вновь стала матерью, она сообщила 13 сентября.

Ранее в сентябре избранник Рианны рэпер A$AP Rocky объяснил появление в суде в люксовых костюмах фразой «я красавчик».

