Россиянам назвали страны с безвизовым въездом

Тарбаев: Россиянам доступны 120 стран с безвизовым и условно безвизовым въездом

По итогам 2025 года россиянам доступен полностью безвизовый и условно безвизовый въезд в 120 стран и территорий. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаева.

Как уточнил депутат, при безвизовом въезде туристам необходимо лишь предъявить загранпаспорт. В случае условно безвизового въезда гражданам, например, может понадобиться оформить визу по прибытии, добавил Тарбаев.

Отмечается, что российские туристы могут въезжать в Китай без визы на 30 дней. Безвизовыми для россиян также являются 12 африканских стран — включая Марокко, ЮАР, Тунис, Сейшельские острова и Анголу.

«Латинская Америка практически полностью безвизовая для россиян. Страны Юго-Восточной Азии продлевают для россиян режим безвизового или условно визового въезда, иногда даже не дожидаясь паритета — как, например, с Вьетнамом», — рассказал парламентарий.

Кроме того, он указал, что в 2025 году были достигнуты договоренности о взаимном введении безвизового режима с Оманом, Иорданией и Саудовской Аравией.

Ранее сообщалось, что в Черногории захотели отложить введение виз для россиян до вступления государства в Евросоюз (ЕС). Об этом заявил вице-спикер парламента страны Николла Камадж.

Перед этим стало известно, что власти Таиланда решили сохранить без изменений в 2026 году 60-дневный срок безвизового пребывания российских туристов. В МИД страны заверили, что рады россиянам.