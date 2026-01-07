Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:40, 7 января 2026Путешествия

Россиянам назвали страны с безвизовым въездом

Тарбаев: Россиянам доступны 120 стран с безвизовым и условно безвизовым въездом
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева
СюжетВизы в Европу:

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

По итогам 2025 года россиянам доступен полностью безвизовый и условно безвизовый въезд в 120 стран и территорий. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаева.

Как уточнил депутат, при безвизовом въезде туристам необходимо лишь предъявить загранпаспорт. В случае условно безвизового въезда гражданам, например, может понадобиться оформить визу по прибытии, добавил Тарбаев.

Отмечается, что российские туристы могут въезжать в Китай без визы на 30 дней. Безвизовыми для россиян также являются 12 африканских стран — включая Марокко, ЮАР, Тунис, Сейшельские острова и Анголу.

Материалы по теме:
Россияне массово устремились в Китай на Новый год. Там их ждет «пивозаправка», улица роботов и родина Конфуция
Россияне массово устремились в Китай на Новый год.Там их ждет «пивозаправка», улица роботов и родина Конфуция
8 декабря 2025
«Тайцы смотрят с ужасом» Как россияне отмечают Новый год и проводят каникулы по всему миру
«Тайцы смотрят с ужасом»Как россияне отмечают Новый год и проводят каникулы по всему миру
3 января 2026

«Латинская Америка практически полностью безвизовая для россиян. Страны Юго-Восточной Азии продлевают для россиян режим безвизового или условно визового въезда, иногда даже не дожидаясь паритета — как, например, с Вьетнамом», — рассказал парламентарий.

Кроме того, он указал, что в 2025 году были достигнуты договоренности о взаимном введении безвизового режима с Оманом, Иорданией и Саудовской Аравией.

Ранее сообщалось, что в Черногории захотели отложить введение виз для россиян до вступления государства в Евросоюз (ЕС). Об этом заявил вице-спикер парламента страны Николла Камадж.

Перед этим стало известно, что власти Таиланда решили сохранить без изменений в 2026 году 60-дневный срок безвизового пребывания российских туристов. В МИД страны заверили, что рады россиянам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Захарова описала реакцию дипломатов на действия США в Венесуэле

    ЕС хочет обсудить с Россией гарантии безопасности для Киева. Но есть нюанс

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    В России захотели проводить анализ экономического положения пенсионеров

    В Госдуме рассказали о прибавке к пенсии

    Президент ЦАР высказался о закупке российских вооружений

    Американские компании объединили усилия для покупки зарубежных активов «Лукойла»

    Россиянам назвали страны с безвизовым въездом

    Оказавшиеся у берегов Венесуэлы танкеры начали массово менять флаги на российские

    В украинском городе часть больниц осталась без света

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok