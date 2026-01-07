Реклама

16:05, 7 января 2026Силовые структуры

Россиянин утопил мешавшего ему плачем маленького ребенка

Жителя Бузулука арестовали после того, как он избил и утопил маленького ребенка
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Freepik

21-летнего жителя Бузулука в Оренбургской области арестовали после того, как он избил и утопил маленького ребенка. Об этом во «ВКонтакте» сообщил Бузулукский районный суд.

Убийство произошло 6 января в квартире обвиняемого, где он находился со своей сожительницей и ее сыном 2024 года рождения. «Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Мальчик плакал, чем помешал мужчине, и он сначала избил его, а потом утопил в ванной», — говорится в публикации.

В управлении Следственного комитета по региону добавили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. В ведомстве также раскрыли, что обвиняемый полностью признал вину.

Ранее сообщалось, что в Татарстане возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам из-за обнаружения тел детей в колодце. 4 января в одном из колодцев в Менделеевске рядом с несанкционированной детской горкой были найдены двое малолетних детей без признаков жизни.

