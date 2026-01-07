Российский вратарь вошел в историю НХЛ

Вратарь «Айлендерс» Сорокин вошел в историю НХЛ по количеству шатаутов

Российский вратарь клуба «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин вошел в историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Статистика игрока доступна на сайте лиги.

Хоккеист установил рекорд по количеству шатаутов с 40+ спасениями за матч. Во встрече против «Нью-Джерси Дэвилс», завершившейся разгромной победой со счетом 9:0, россиянин отразил 44 броска, что стало его седьмым таким «сухим» матчем в карьере.

В «Айлендерс» подтвердили, что Сорокин стал лидером по этому достижению. Он обогнал Крэйга Андерсона и Джонатана Куика, у каждого из которых по шесть подобных шатаутов.

Сорокин защищает цвета «Айлендерс» с сезона-2020/2021. В составе московского ЦСКА голкипер стал обладателем Кубка Гагарина.