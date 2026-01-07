Реклама

13:44, 7 января 2026Культура

Умерла звезда «Очень страшного кино»

TMZ: Умерла актриса Джейн Трка из фильма «Очень страшное кино», ей было 62 года
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: фильм «Очень страшное кино»

В возрасте 62 лет скончалась американская фитнес-модель и актриса Джейн Трка, известная по роли в фильме «Очень страшное кино». Об этом сообщает TMZ.

По информации источников таблоида в правоохранительных органах, Трка умерла 12 декабря 2025 года. Сын актрисы указал TMZ, что она скончалась в своем доме в Сан-Диего.

Отсутствием Джейн Трки озаботилась ее подруга, которая звонила ей множество раз в течение нескольких дней до обнаружения тела. Прибыв к актрисе домой, она нашла ее лежащей без сознания на кухне. «После того как подруга позвонила в 911, на место прибыли сотрудники экстренных служб и констатировали смерть Джейн», — отметили в TMZ. Причины кончины знаменитости не установлены.

Джейн Трка родилась 27 февраля 1963 года. С 1988 года будущая актриса начала участвовать в соревнованиях по бодибилдингу. Она стала известна по роли мисс Манн в комедии «Очень страшное кино», вышедшей в 2000 году. Также Трка снялась в эпизодических ролях в «Шоу Дрю Кэри», «Не забудьте зубную щетку» и нескольких других сериалах.

7 января стало известно о смерти бывшего сотрудника контрразведки ЦРУ Олдрича Эймса, отбывавшего пожизненный срок в американской тюрьме за шпионаж в пользу Москвы. Эймсу было 84 года.

