22:24, 7 января 2026

Урсула фон дер Ляйен сделала необычное признание

Фон дер Ляйен: ЕС не является идеальной структурой и возник на почве конфликта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на фоне критики Соединенных Штатов признала, что Евросоюз (ЕС) не является идеальной структурой и возник на почве конфликта. Об этом пишет РИА Новости.

«Европейский союз сам родился из конфликта. Наш Союз не идеален, но он является обещанием: обещанием того, что сотрудничество берет верх над конфронтацией, а право — над силой», — отметила она.

По словам главы ЕК, эти принципы применимы не только к Европейскому союзу, но и к Гренландии.

Ранее стало известно, что Евродепутат Де Мази подал в суд на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Как считает политик,она нарушила обязательство отвечать на запросы Европарламента, так как не предоставила Де Мази сведения о контактах с оборонными компаниями.

Помимо этого, финский политик Армандо Мема высказал мнение, что Урсула фон дер Ляйен хочет превратить Евросоюз в четвертый рейх.

