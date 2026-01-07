Реклама

США перебросили самолеты на базы в Британии

Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ricardo Arduengo / Reuters

Соединенные Штаты перебросили военную технику на авиабазы в Великобритании. Об этом сообщает издание The Times.

Источники газеты рассказали, что с субботы на трех базах Королевских ВВС в Саффолке и Глостершире приземлился американский флот. Он состоял из 14 транспортных самолетов C-17 Globemaster и двух тяжело вооруженных вертолетов AC-130J Ghostrider.

В материале говорится, что на борту военно-транспортного самолета были размещены пять вертолетов MH-60M Black Hawk и один MH-47G Chinook. Уточняется, что подобная техника используется при проведении специальных операций.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа пригрозила участью Николаса Мадуро еще одному политику — главе МВД Венесуэлы Диосдадо Кабельо. Источники Reuters сообщили, что Кабельо может помешать временному президенту Венесуэлы Делси Родригес выполнить требования Соединенных Штатов.

