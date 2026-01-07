В ISU объяснили отсутствие санкций в отношении фигуристов из США после событий в Венесуэле

В Международном союзе конькобежцев (ISU) объяснили отсутствие санкций в отношении фигуристов из США после событий в Венесуэле. Об этом сообщает «ВсеПроСпорт».

В ISU заявили, что находятся в курсе конфликта между странами. При этом они заявили, что в данный момент никаких изменений в существующих правилах или рекомендациях организации нет.

3 января президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с женой был задержан сотрудниками американских спецслужб в ходе операции на территории южноамериканской страны. В результате обоих вывезли для судебного процесса в США. В рамках той же операции американские военные нанесли удары по стратегически важным объектам, расположенным как в Каракасе, так и в других регионах страны.

После этого в Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) заявили, что не будут применять санкции в отношении лыжников из США. Они подчеркнули, что отстранение спортсменов зависит от реакции мира на действия страны.