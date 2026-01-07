Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
16:47, 7 января 2026Спорт

В ISU объяснили отсутствие санкций в отношении фигуристов из США после событий в Венесуэле

ISU: Санкций в отношении фигуристов из США после событий в Венесуэле не будет
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Geoff Burke-Imagn / Reuters

В Международном союзе конькобежцев (ISU) объяснили отсутствие санкций в отношении фигуристов из США после событий в Венесуэле. Об этом сообщает «ВсеПроСпорт».

В ISU заявили, что находятся в курсе конфликта между странами. При этом они заявили, что в данный момент никаких изменений в существующих правилах или рекомендациях организации нет.

3 января президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с женой был задержан сотрудниками американских спецслужб в ходе операции на территории южноамериканской страны. В результате обоих вывезли для судебного процесса в США. В рамках той же операции американские военные нанесли удары по стратегически важным объектам, расположенным как в Каракасе, так и в других регионах страны.

После этого в Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) заявили, что не будут применять санкции в отношении лыжников из США. Они подчеркнули, что отстранение спортсменов зависит от реакции мира на действия страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Силы США объявили о задержании танкера Marinera

    ЕС хочет обсудить с Россией гарантии безопасности для Киева. Но есть нюанс

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Диетолог дала советы для восстановления после праздников

    Гипнотерапевт оказался серийным насильником и попал под суд

    В ISU объяснили отсутствие санкций в отношении фигуристов из США после событий в Венесуэле

    Военные США поднялись на борт танкера Marinera

    В России попытку США захватить танкер Marinera назвали опасным инцидентом

    Российскую певицу обокрали в Европе

    Крушение вертолета в российском регионе попало на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok