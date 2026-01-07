Реклама

14:58, 7 января 2026

В Киеве назвали кладбище единственным объединяющим Украину фактором

Олег Давыдов
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба назвал кладбище единственным фактором, который объединяет страну. Интервью с чиновником опубликовала «Экономическая правда».

«Что объединяет сейчас нашу страну? Я как человек, отвечающий за региональную политику, могу вам сказать. Кладбище — это единственное, что сейчас объединяет нашу страну», — заявил Кулеба, отвечая на вопрос на тему того, оторван ли Киев от реальности украинского конфликта.

Вице-премьер добавил, что вина за происходящее лежит на Киеве, и вместе с тем обвинил в этом Москву.

Ранее политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко назвал пролог к деградации отношений России и Украины. По словам эксперта, предпосылками стали газовые войны и конфликты из-за энергоносителей в нулевые годы.

