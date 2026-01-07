Реклама

Экономика
03:42, 7 января 2026Экономика

В России назвали места с зарплатой выше ста тысяч рублей

РИАН: В России насчитали 14 регионов со средней зарплатой выше ста тысяч рублей
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

В октябре эксперты насчитали 14 российских регионов, в которых средняя зарплата равняется более 100 тысячам рублей. При этом годом ранее их было 12, о чем сообщает РИА Новости.

Уточняется, что средняя ежемесячная зарплата у россиян в середине осени составила 99,7 тысячи рублей, тогда как в аналогичном периоде прошлого года она находилась на отметке в 86,6 тысячи годом ранее.

Самые большие доходы фиксируются у жителей Чукотки – 209,4 тысячи рублей, Магаданской области – 179,7 тысячи и в Москве – 173,7 тысячи. Эти регионы были в топе и годом ранее, однако Москва и Магаданская область поменялись местами.

В лидерскую пятерку также вошел Ямало-Ненецкий автономный округ, где средняя зарплата составляла 168,2 тысячи рублей, а также Камчатка с 165 тысячами рублей. Десятку замкнули Сахалин (142,6 тысячи рублей), Ненецкий автономный округ (138,2 тысячи), Якутия (137,8 тысячи), Ханты-Мансийский автономный округ (125 тысяч) и Мурманская область (122,8 тысячи).

Помимо этих субъектов, зарплатой выше 100 тысяч рублей могли похвастаться и жители Санкт-Петербурга — в Северной столице России месячные доходы в среднем составляли 122,2 тысячи рублей. Ниже по списку идет Московская область – 119,7 тысячи. Новичками рейтинга стали Красноярский край, где в среднем жители получали 104,9 тысячи рублей, а также Забайкальский край (100,9 тысячи).

Ранее статистики обнародовали данные об отраслях с самым сильным ростом зарплат за год. Кроме того, была раскрыта и та профессия, где произошло наиболее заметное падение трудовых доходов.

Недавно парламентарий Светлана Бессараб напомнила, как пройдет начисление зарплаты в текущем месяце. Оказалось, что январь в 2026 году станет самым «нерабочим» за пять лет месяцем. В нем россиян ждут 15 рабочих и 16 выходных и праздничных дней.

