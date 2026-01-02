Россиянам рассказали о начислении зарплаты в январе

Депутат Бессараб: Зависящую от оклада зарплату выплатят в полном объеме в январе

Зарплата, которая зависит от оклада или тарифных ставок, в январе будет выплачена сотрудникам в полном объеме. Об этом рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

В то же время она отметила, что работающих по сдельной оплате труда ожидает короткий период, «за который нужно многое успеть».

Ранее сообщалось, что январь в 2026 году стал самым «нерабочим» за пять лет месяцем. В текущем месяце россиян ждут 15 рабочих и 16 выходных и праздничных дней. Всего россиян ждут три недели по пять рабочих дней.