В России отреагировали на сообщение о планах США захватить российский танкер

Депутат Швыткин: Захват танкера РФ станет грубым нарушением международного права

Захват российского танкера будет являться грубым нарушением международного права со стороны США и реакция на такой инцидент последует, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что американские военные обсуждают возможность захвата преследуемого ими нефтяного российского танкера Marinera. По данным CNN, танкер перевозит нефть из Венесуэлы и Ирана.

Депутат отметил, что, исходя из данных американских СМИ, танкер Marinera сопровождают Военно-морские силы России, в том числе подводного и надводного флотов. Также он подчеркнул, что захват судна стал бы грубым нарушением международного права, однако сейчас по политико-дипломатическим каналам принимаются все соответствующие меры по недопущению инцидента, отметил Швыткин.

«Я бы не стал говорить о том, что последует какой-то военный ответ, и надеюсь, что боевого столкновения не произойдет. Но в любом случае соответствующая реакция последует. Полагаю, что все-таки в силу того, что сейчас принимаются меры, подобный инцидент допущен не будет», — прокомментировал парламентарий.

4 января сразу три разведывательных самолета Boeing P-8A Poseidon военно-морских сил США начали слежку за танкером под российским флагом.

В МИД заявили, что Россия внимательно отслеживает ситуацию.