Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:17, 7 января 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на сообщение о планах США захватить российский танкер

Депутат Швыткин: Захват танкера РФ станет грубым нарушением международного права
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Захват российского танкера будет являться грубым нарушением международного права со стороны США и реакция на такой инцидент последует, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что американские военные обсуждают возможность захвата преследуемого ими нефтяного российского танкера Marinera. По данным CNN, танкер перевозит нефть из Венесуэлы и Ирана.

Депутат отметил, что, исходя из данных американских СМИ, танкер Marinera сопровождают Военно-морские силы России, в том числе подводного и надводного флотов. Также он подчеркнул, что захват судна стал бы грубым нарушением международного права, однако сейчас по политико-дипломатическим каналам принимаются все соответствующие меры по недопущению инцидента, отметил Швыткин.

«Я бы не стал говорить о том, что последует какой-то военный ответ, и надеюсь, что боевого столкновения не произойдет. Но в любом случае соответствующая реакция последует. Полагаю, что все-таки в силу того, что сейчас принимаются меры, подобный инцидент допущен не будет», — прокомментировал парламентарий.

4 января сразу три разведывательных самолета Boeing P-8A Poseidon военно-морских сил США начали слежку за танкером под российским флагом.

В МИД заявили, что Россия внимательно отслеживает ситуацию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России отреагировали на сообщение о планах США захватить российский танкер

    ЕС хочет обсудить с Россией гарантии безопасности для Киева. Но есть нюанс

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Чехия сняла флаг Украины рядом со зданием правительства

    Зеленский раскрыл состав украинской делегации на переговорах в Париже

    Билан записал песню с нейросетью

    В российском регионе потерпел крушение вертолет

    Лукашенко высказался о врагах Белоруссии

    В МИД России назвали главные методы ведения боев ВСУ в 2025 году

    Умерла звезда «Очень страшного кино»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok