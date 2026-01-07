Реклама

Экономика
10:22, 7 января 2026

В России захотели проводить анализ экономического положения пенсионеров

Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

В России планируют раз в два года проводить анализ социально-экономического положения старшего поколения в стране. Об этом передает ТАСС со ссылкой на утвержденный правительством план.

Доклад планируется составлять в 2026, 2028 и 2030 годах. Для этого будет проведен комплексный анализ, результаты которого станут основой для предложений по устойчивому повышению положения российских пенсионеров.

Исполнителем работ назначена Высшая школа экономики. Вуз планирует публиковать отчеты и направлять доклад в Минтруд России.

Ранее зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш заявил, что в 2026 году прибавку к пенсионным выплатам получат все получатели страховых пенсий. Он напомнил, что с 1 января увеличатся на 7,6 процента страховые пенсии, с 1 апреля повысят на 6,8 процента социальные пенсии, а с 1 октября на 4 процента вырастут военные пенсии.

